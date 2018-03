Calçados respondem por 99% das exportações de Uruburetama

Distante 115 quilômetros de Fortaleza, a cidade de Uruburetama, na região norte do Estado, tem no segmento de calçados o principal produto de sua pauta de exportação. De acordo com os dados do estudo Análise do Comércio Exterior dos Municípios Cearenses, realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), edição de fevereiro, o setor de calçados corresponde a mais de 99% da pauta exportadora de Uruburetama. Os subsetores de embalagens como, sacos e caixas lideram o ranking de importações. Estados Unidos e Argentina são os principais destinos dos calçados de Uruburetama com U$ 39,9 milhões e U$ 14,6 milhões respectivamente. Esses dois países juntos correspondem a mais de 88% das vendas externas. Sob o âmbito das importações, a China é a principal parceira da cidade, com US$ 1,9 milhão comprado.

Segundo o IBGE, o setor de serviços de Uruburetama engloba 49% do PIB do município que chegou em 2015 a R$ 284 milhões. A Indústria corresponde a 42% desse total e o setor primário a menos de 1%. A indústria de calçados é ainda a principal força da produção interna do município. Uruburetama é o sétimo maior município exportador do Ceará, com um total vendido de U$ 61,5 milhões em 2017, valor 22,6% inferior ao de 2016. As importações do município são modestas, chegando à marca de US$ 2,3 milhões, mantendo a balança comercial superavitária em U$ 59,1 milhões.

O Centro Internacional de Negócios, auxilia as empresas na inserção no mercado internacional, promovendo a cultura exportadora no Estado do Ceará, ao realizar estudos setoriais que contribuem para a tomada de decisões do processo de exportação. A área faz parte da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, que junto com Serviço Social da Indústria (SESI Ceará), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Ceará) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) formam o Sistema FIEC.

Com informações da FIEC