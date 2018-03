Câmara aprova mais recursos do Fundeb para Educação Especial

Compartilhar no Facebook

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira, 21, o Projeto de Lei 3042/15, do deputado Mandetta (DEM-MS), que aumenta o direcionamento de recursos para a Educação Especial dentre aqueles repassados pela União aos estados e ao Distrito Federal por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A matéria será enviada ao Senado.

“A proposta pretende somar-se às iniciativas já existentes para aumentar os recursos disponíveis para a Educação Especial, ampliando as condições de acesso à educação para os alunos com deficiência”, explica Mandetta.

Segundo o autor do projeto, atualmente um ato infralegal fixa em 1,2 o fator de ponderação usado para encontrar o total a destinar para a Educação Especial. Com o projeto, esse fator aumenta para 1,3.

Distribuição dos recursos

O projeto muda a lei do Fundeb (11.494/07). Essa lei prevê que a ponderação na distribuição dos recursos entre diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino adotará como referência o fator 1 para os anos iniciais do ensino fundamental urbano. A partir desse ponto de referência, os recursos são repartidos entre os demais com o uso de um fator específico fixado entre 0,70 e 1,30.

Assim, como não haverá aumento do repasse da União para o Fundeb, o aumento de recursos para a educação especial virá de outras modalidades ou etapas de ensino. Se o projeto virar lei, as novas regras produzirão efeitos financeiros a partir do exercício financeiro subsequente. A redação final da proposta foi assinada pela relatora, deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO).

Com informações do Portal da Câmara dos Deputados