Câmara aprova marco regulatório exigido pelos caminhoneiros

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 20, o marco regulatório do transporte rodoviário, uma das exigências dos caminhoneiros para pôr a greve que paralisou o País no mês de maio. O projeto, que vai a análise do Senado Federal, estabelece, dentre outros pontos, o aumento de 20 para 40 pontos do número de pontos na carteira, que podem ser acumulados caso o condutor exerça atividade remunerada no veículo.

Um dos pontos polêmicos do texto determina que o vínculo entre o caminhoneiro e as transportadoras não é empregatício, mas de prestação de serviços. Para conseguir acordo e votar o texto, o relator Nelson Marquezelli (PTB-SP), retirou do texto a previsão de anistia às multas tomadas pelos caminhoneiros durante a greve de 11 dias. Apesar disso, o texto concede anistia a multas por evasão de fiscalização que tenham sido aplicadas até a data da aprovação da lei, transformando-as em advertências.

O texto também prevê que o transporte de produtos perigosos seja feito por veículos de no máximo 15 anos e com reboques e caixas de carga de no máximo 20 anos. O limite para adequação da frota será de cinco anos. Além disso, o relator prevê uma série de renúncias fiscais. Entre elas, fica determinado que os ganhos de vale-pedágio não são tributáveis. De acordo com o texto aprovado na Câmara, ainda, serão descontados do pagamento de PIS/Cofins sobre o frete o valor do pedágio pago.

Outro artigo retirado pelo relator dizia que caso a fiscalização de fronteiras estivesse inoperante, o condutor seria liberado, tendo que enviar documentação sete dias depois. De acordo com o governo, isso poderia causar caos das aduanas e permitir o aumento da entrada de contrabando e produtos ilegais no país.

Com informações do Jornal Folha de São Paulo