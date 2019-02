Câmara de Fortaleza realiza a abertura do 1º Período Legislativo de 2019

A Câmara Municipal de Fortaleza realizou na manhã desta sexta-feira, 1º de fevereiro, Sessão Solene de Abertura do 1º Período Legislativo de 2019 da 18ª Legislatura. A Solenidade, coordenada pelo Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT), contou com a presença do vice-prefeito Moroni Torgan, do Coronel Benício, representando a 10ª Região Militar, secretários municipais, entre outras autoridades. O prefeito Roberto Cláudio preferiu viajar para Brasília para prestigiar a posse do senador Cid Gomes e da bancada federal cearense.

Na ocasião, o presidente Antônio Henrique (PDT) solicitou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do desastre da barragem de Brumadinho (MG). Logo em seguida, o presidente utilizou a Tribuna para abrir os trabalhos do Legislativo, dando boas vindas aos secretários, autoridades e convidados, que se fizeram presentes e ressaltou a boa parceria institucional existente entre os poderes municipais.

Antônio Henrique também ressaltou com o compromisso do Legislativo Municipal com a população de Fortaleza, que tem se mostrado mais fiscal da atividade parlamentar e das ações do governo municipal. O vice-prefeito Moroni Torgan também fez uso da Tribuna e destacou algumas ações do Executivo.

Durante a solenidade tomaram posse os vereadores Libânia Holanda (PR), Ronivaldo Maia (PT), Sargento Reginauro (PR) e Eron Moreira (PP), que substituem Célio Studart (PV), Acrísio Sena (PT), Soldado Noelio (PROS) e Salmito Filho (PDT), eleitos no último pleito para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

A mesa foi composta pelo presidente Antônio Henrique (PDT), vice-prefeito Moroni Torgan (DEM), Coronel Benício representando a 10ª Região Militar, primeiro vice-presidente Adail Júnior (PDT), segundo vice-presidente, Raimundo Filho (PRTB), terceiro vice-presidente Gardel Rolim (PPL), primeiro-secretário Idalmir Feitosa (PR), segundo secretário Ziêr Férrer (PDT) e a terceira secretária Lucimar Martins – Bá (PTC).

