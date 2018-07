Câmara e Senado criam mais de R$ 100 bilhões em despesas

Estão em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado cerca de 60 projetos que tratam de concessão de benefícios e perdão de dívidas. Considerada uma verdadeira “pauta bomba”, caso aprovada, poderá gerar um impacto fiscal negativo de R$ 667 bilhões aos cofres públicos até 2020, aumentando também o déficit fiscal, que para o período está previsto em R$ 408 bilhões.

Porém, as medidas votadas pela Câmara e o Senado, na semana passada, tornam a ameaça mais real, com a criação de despesas extras estimadas em mais de R$ 100 bilhões que estão tirando o sono do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia.

O governo tem de fechar a proposta de Orçamento para 2019 para apresentação ao Congresso em agosto, após o recesso. Para 2019, os analistas previram piora no cenário fiscal, com resultado negativo de R$ 123,288 bilhões. A meta de 2019 permite déficit de R$ 139 bilhões.