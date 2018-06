Câmara Federal aprova projeto de Domingos Neto que denomina Paes de Andrade o Açude Castanhão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara Federal aprovou nesta quarta-feira (13) o projeto de lei de autoria do deputado Domingos Neto (PSD) que denomina Deputado Paes de Andrade o Açude Castanhão. O projeto segue agora para o Senado Federal.

“O deputado Paes de Andrade foi um dos maiores defensores da construção do Castanhão e assinou a ordem de serviço para o início da obra quando esteve no exercício da Presidência da República. Nada mais justo, então, que prestarmos essa homenagem”, destacou Domingos Neto.

O Açude Castanhão, localizado na Região do Vale do Jaguaribe, abastece atualmente um terço da população do Ceará e tem evitado o colapso hídrico na Região Metropolitana de Fortaleza.

Sobre o homenageado

Paes de Andrade nasceu em Mombaça em 18 de maio de 1927. Advogado por formação, tinha a política no sangue. Foi deputado estadual por três legislaturas, sendo eleito pela primeira vez aos 21 anos. Ele foi deputado federal por sete mandatos consecutivos (de 1963 a 1999), tendo assumido a Presidência da República por onze vezes entre 1989 e 1990, quando esteve à frente da Mesa Diretora da Câmara Federal. Em mais de 40 anos de vida pública, Paes de Andrade deixou a marca da lisura, da honestidade e da nobreza de princípios. Ele faleceu no dia 17 de junho de 2015, aos 88 anos.