Câmara Municipal comemora Dia do Jornalista com sessão solene

O Dia do Jornalista, que transcorrerá no próximo sábado (07/04), será comemorado em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza marcada para a próxima segunda-feira (9). A cerimônia será realizada no plenário Fausto Arruda, às 19h, e fará homenagens a seis destacados profissionais com relevantes serviços prestados em suas respectivas áreas de atuação no segmento da comunicação. O autor da propositura, vereador Evaldo Costa (PRB), destaca que a data, antes de celebrar uma categoria profissional, comemora a liberdade de imprensa, imprescindível a qualquer democracia verdadeira.

Esta será a segunda edição do evento. Em 2017, Evaldo Costa fez o reconhecimento à categoria com a entrega de placas a cinco profissionais – Cid Carvalho, Antônio Viana, Ronaldo Salgado, Eugenia Nogueira e Messias Pontes (in memoriam). Os novos homenageados em 2018 serão os seguintes profissionais:

Marcos André Borges, diretor da VSM Comunicação, empresa pioneira na comunicação corporativa no Ceará, com mais de três décadas no mercado;

Ana Márcia Diógenes, professora de Jornalismo da Universidade 7 de Setembro (Uni7), especialista em Responsabilidade Social e Mestre em Planejamento e Políticas Públicas e também assessora institucional da Rede Cuca;

Liduína Saraiva, coordenadora de Jornalismo da Rádio Tribuna Band News, com vasta experiência em assessoria corporativa e radiojornalismo com foco na cobertura institucional e política;

Samantha Marques, radialista, referência no rádio cearense onde há mais de três décadas é sucesso na FM 93, emissora de rádio que integra o Sistema Verdes Mares de Comunicação;

Tom Barros, advogado, jornalista, radialista que construiu sua trajetória nos principais veículos de comunicação do Ceará e onde, há quase quatro décadas, atua em variadas funções nos veículos do Sistema Verdes Mares como colunista, comentarista esportivo e apresentador de programas jornalísticos em rádio e TV.

Landry Pedrosa (homenagem In Memoriam), pioneiro no jornalismo policial, premiado diversas vezes por sua atuação profissional, com destaque para o Prêmio Esso de Jornalismo (categoria regional Nordeste), em 20015, pela série de reportagens sobre o assalto ao Banco Central de Fortaleza.

Para o vereador Evaldo Costa, que também é comunicador com vasta experiência no rádio e TV, homenagear esses profissionais para marcar o Dia do Jornalista é uma iniciativa mais que justa, torna-se um momento de extrema satisfação pessoal e profissional homenagear colegas que estão no dia a dia da profissão de comunicador. “Ser um profissional da comunicação é um estado de espírito, e um compromisso renovado diariamente com a verdade”, ressalta.

Dia do Jornalista

O Dia do Jornalista é comemorado em 7 de abril e foi instituído em 1931 por decisão da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), uma homenagem ao jornalista Giovanni Battista Líbero Badaró, morto por inimigos políticos em 1830.

Serviço: Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Jornalista

Data: segunda-feira (09/04)

Hora: 19:00

Local: Câmara Municipal de Fortaleza – Plenário Fausto Arruda

(Rua Thompson Bulcão, 830 – bairro Patriolino Ribeiro)