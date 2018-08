Câmara Municipal de Fortaleza inicia 2° período legislativo de 2018

A Câmara Municipal de Fortaleza realizou na manhã desta quarta-feira, 1º de agosto, a Sessão Solene de Abertura do 2º Período Legislativo de 2018. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Salmito Filho (PDT) e contou com a presença do vice-prefeito Moroni Torgan (DEM), secretários, autoridades e convidados.

O presidente Salmito Filho abriu a solenidade dando boas vindas aos presentes e em seguida solicitou a execução do Hino Nacional. Ao término, Salmito fez um pronunciamento da tribuna do Legislativo, reafirmando o trabalho da Câmara Municipal como caixa de ressonância da população.

“Regimentalmente todos os 43 vereadores tem a prerrogativa de fazer o bom debate nesta Casa e discutir os projetos de lei de iniciativa do prefeito, sendo portanto a caixa de ressonância da população. E é com este sentimento que estamos começando o segundo semestre do Legislativo, de cabeça erguida, e garantindo que todo vereador possa ter seu espaço, e as suas prerrogativas garantidas pelos princípios democráticos consagrados na nossa Constituição Federal, e pela nossa Lei Orgânica.”, destacou.

Salmito ainda pontuou sobre os desafios da cidade de Fortaleza. “Estamos aqui na Casa do Povo, e nós que somos lideranças políticas temos que ter a consciência de lidar com a realidade da nossa cidade, que é muito contraditória. Fortaleza é uma cidade com muita desigualdade, mas está sendo governada por uma gestão que tem compromisso. Ontem mesmo o prefeito anunciou a construção de um Hospital Infantil, e vem atendendo melhor a população, fazendo política pública e executando num momento que não é fácil”, frisou.

AGÊNCIA CMFOR