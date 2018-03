Câmara recebe pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito de Quixeramobim

O presidente da Câmara Municipal de Quixeramobim, Françuá Saldanha, recebeu nesta sexta-feira (16) o pedido de abertura de processo de crime de responsabilidade contra o prefeito de Quixeramobim, Clébio Pavone Ferreira da Silva, por violação a Constituição Federal, à Constituição Estadual, a Lei Municipal e contra a decisão do STF, com efeito vinculante.

O pedido foi protocolado por Wauires Rodrigues da Silva, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim (SINDSEQ), juntamente com o Sindicato., Ele acusa o prefeito de improbidade administrativa, e falta de pagamento dos serviços. essenciais, como saúde e educação. O pedido será lido na próxima sessão do legislativo municipal, que acontecerá na próxima quarta-feira dia 21.