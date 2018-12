Camilo antecipa pagamento da folha e injeta R$ 2,1 bilhões em dezembro

O governador Camilo Santana anunciou, na manhã desta sexta-feira (28), a antecipação do pagamento da folha de dezembro dos servidores do Estado. Ao todo, mais de R$ 887 milhões serão depositados na conta de 143 mil servidores do Executivo, além do Legislativo e do Judiciário.

Quero reafirmar meu compromisso de trabalhar, como fiz nesses últimos 4 anos, fazendo um estado bem equilibrado, pagando rigorosamente em dia seus servidores, pagando seus fornecedores, cumprindo seus compromisso. E mais do que isso: fazendo do Ceará o estado que mais faz investimento público no país”, celebrou o chefe do Executivo em transmissão ao vivo pelo Facebook.

Somente neste mês, com as folhas de pagamento de novembro, dezembro e a 2ª parcela do 13º salário, o Governo do Ceará vai injetar R$ 2,1 bilhões na economia do Estado.

O Estado do Ceará é um dos poucos do país que mantém, atualmente, a estabilidade e o rigor no pagamento dos seus servidores. É o único com calendário definido até o final do ano e que, portanto, assegura o pagamento regular da folha, férias, 13º salário. Esse compromisso com a gestão fiscal, auxilia o planejamento dos gastos com os servidores, ao mesmo tempo em que incrementa o comércio e a geração de empregos”, como afirmou o secretário da Fazenda do Estado, João Marcos Maia.

A primeira parcela do 13º salário foi paga no último dia 6 de julho deste ano, tendo sido liberados aproximadamente R$ 400 milhões pelo Tesouro Estadual. Segundo o secretário, em um momento de profunda crise financeira, “quando a maioria dos estados brasileiros não vêm conseguindo honrar seus compromissos, precisamos ressaltar o esforço do Ceará em cumprir rigorosamente com suas obrigações”. “Continuaremos trabalhando firmes com muita responsabilidade para que nosso estado siga no rumo certo do crescimento e melhoria de vida dos cearenses”, completou.

Com informações Governo do Estado do Ceará