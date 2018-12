Camilo anuncia 220 novos agentes penitenciários para 2019

Em uma transmissão ao vivo pelo Facebook na noite desse domingo, 30, o governador Camilo Santana anunciou 220 agentes penitenciários que serão incorporados em Março de 2019.

A transmissão teve detalhes, também, da data de convocação da primeira turma do concurso público. O edital selecionou 650 novos agentes que, segundo o Governador, estão aptos a serem inseridos na rede carcerária.

Metade dos aprovados serão alocados na Região Metropolitana de Fortaleza, e a outra metade será encaminhada para as cadeias do Interior do Estado.

Camilo afirmou que aguarda a posse do novo secretário responsável para finalizar o planejamento.

“Eu quero aguardar a posse do novo secretário, eu criei uma secretaria nova, exclusiva para olhar para o sistema penitenciário do Ceará, e convidei um novo secretário, Mauro [Albuquerque], e vou aguardá-lo para que ele possa nos ajudar a construir esse planejamento. Para que fique dentro da necessidade do trabalho que ele vai iniciar a partir de janeiro do ano que vem”, declarou o governador.

Transmissão completa: