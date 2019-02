Camilo anuncia aumento do efetivo do Corpo de Bombeiros durante passagem de comando

O Governador Camilo Santana anunciou nesta quarta-feira (13) durante solenidade de passagem do comando da corporação o aumento do efetivo em quase 500 novos agentes. Ele agradeceu o trabalho que o Corpo de Bombeiros presta ao povo cearense, afirmando ser uma das instituições mais respeitadas e de credibilidade na sociedade.

“Só tenho a agradecer pelo trabalho, agradecer ao coronel Heraldo pelos serviços prestados e desejar sorte ao coronel Holanda. Não tenho dúvidas de que irá comandar essa tropa com muito zelo e atenção. Vamos nos dedicar ao aumento do efetivo com o único objetivo de garantir tranquilidade e paz. Que Deus proteja esses 1.571 homens e mulheres, que em breve serão quase dois mil”, disse o governador Camilo Santana, durante a solenidade de posse do novo comandante do Corpo de Bombeiros, na tarde desta quarta-feira (13).

O coronel Luís Eduardo Soares de Holanda assumiu o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, em cerimônia realizada no quartel do grupamento. O cargo era ocupado pelo coronel Heraldo Maia Pacheco, que completou 31 anos de serviços prestados à instituição.

“Agradeço ao governador pela confiança por ter indicado o meu nome e também por sempre dar o devido crédito para a nossa tropa. Ao coronel Heraldo, o Corpo de Bombeiros deve muito a você pela honestidade, transparência. Tenho honra e orgulho de receber essa missão e tenho certeza que farei o possível e impossível para manter viva a credibilidade da sociedade para com a instituição. Sei que poderemos elevar ainda mais o patamar de confiança que cada cidadão deposita nos nossos bombeiros”, afirmou o novo comandante.

Já o secretário da Segurança, André Costa, garantiu o avanço das ações no Estado. “Esse é um momento importante em que temos a oportunidade de reconhecer o trabalho daquele que estava no comando, coronel Heraldo, que fez um brilhante serviço. E sempre há espaço para renovação e apresentamos para a sociedade o novo comandante, coronel Holanda, que tem uma larga experiência nos Bombeiros e, pela sua história, ele se habilitou para a função. Certamente vamos continuar avançando, com investimentos, valorização, capacitação, nesta tarefa de liderar heróis”.

Estiveram também presentes na solenidade o chefe da Casa Militar, coronel Andrade Mendonça; o perito geral da Pefoce, Ricardo Macêdo; o coordenador geral do Samu, coronel Vasconcelos; o comandante geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ávila; o delegado geral da Polícia Civil, Marcus Ratacasso, o presidente da Companhia Siderúrgica do Pecém, Ricardo Parente; o vice prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan; entre outras autoridades.

Perfil do novo comandante do CBMCE

O coronel Luís Eduardo Soares de Holanda tem 30 anos de serviço no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. É mestrando em Segurança da Aviação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica em parceria com a Universidade Federal do Ceará (ITA/UFC), especialista em Políticas Públicas pela Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (Fametro) e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e em Segurança Pública pela antiga Academia de Polícia Militar General Edgard Facó (APMGEF).

Até assumir o comando do Corpo de Bombeiros estava na função de coordenador de Atividades Técnicas do CBMCE. Antes havia sido pregoeiro do Estado e piloto da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Atuou como instrutor nos cursos Superior, de Aperfeiçoamento e de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Ceará.

