Camilo anuncia compra de R$ 18,5 milhões em armas para reforçar Segurança Pública no Ceará

O governador Camilo Santana anunciou a compra de 13 mil armas, no total de R$ 18,5 milhões, para o reforço da segurança pública no estado. O anúncio foi feito durante evento de entrega da 5ª Unidade Integrada de Segurança na Capital, a Uniseg 14. Camilo também informou a compra de dois helicópteros, um deles vindo da Alemanha.

“Quando assumi o governo, descobri que às vezes era uma arma para atender a dois, três policiais. Eu assumi um compromisso que até o final do meu governo, todo policial militar vai ter sua arma própria pra fazer seu trabalho de combate a criminalidade do Ceará”, disse Camilo. Serão adquiridas 13 pistolas da marca Sig Sauer.

A base da Uniseg inaugurada nesse sábado (24), a 5ª de Fortaleza, fica no Bairro Antônio Bezerra. No entanto, é responsável pela intensificação dos serviços de policiamento ostensivo e comunitário em 10 bairros. São eles: Antônio Bezerra, Quintino Cunha, Olavo Oliveira, Padre Andrade, Bela Vista, Presidente Kennedy, Parquelândia, Amadeu Furtado, Parque Araxá e Rodolfo Teófilo.

De acordo com Santana, com a implantação da unidade, o território onde a polícia vai atuar foi reduzido, o que ajuda na eficiência do trabalho. “Nós tínhamos seis AIs (Áreas Integradas de Segurança) em Fortaleza. Estamos dividindo o território de Fortaleza agora em 25 áreas, ou seja, um território menor pra ter uma presença mais próspera da segurança pública pra população. Essa área, antes, tinha 17 bairros, agora passa a ter 10 bairros”, explica o governador.