Camilo anuncia concursos públicos para a Funceme e Ematerce

O governador Camilo Santana anunciou dois novos concursos públicos nesta terça-feira (13), durante bate-papo ao vivo com a população em sua página no Facebook. Serão mais de 300 cargos abertos para os certames da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (263 vagas) e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (40 vagas), que terão datas e calendários divulgados em breve. Os dois novos concursos foram divulgados por Camilo Santana dois meses após o anúncio do certame da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), o primeiro concurso público de 2018, com 132 novos cargos.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, estudos estão sendo feitos para viabilizar esses e outros concursos que estão por vir. “Em breve, estarei anunciando novo concurso para educação, para os professores da rede estadual de ensino. Contratamos uma assessoria externa para avaliar a necessidade do quadro pessoal do Estado, para fazermos um planejamento, tanto para repor (vagas de) pessoas que se aposentam, como para reforçar áreas estratégicas do Estado para atendimento das demandas da população cearense”, afirmou.

Na próxima segunda-feira (19), data em que se comemora o Dia de São José, padroeiro do Ceará, o governador Camilo Santana antecipou que vai autorizar investimento de R$1,3 bilhão para projetos voltados para comunidades rurais do Estado, além de entrega de 250 títulos de terra. “Vamos fazer a entrega de 173 planos de negócios com mecanização agrícola para a população rural (R$ 21 milhões). Também vamos fazer a liberação de mais de 8 mil novas cisternas de placas (R$ 34,8 milhões) e de 511 cisternas escolares (R$ 7,3 milhões) para os municípios cearenses . E vamos autorizar o envio de lei para a Assembleia Legislativa do Ceará que libera outros R$ 83 milhões para as comunidades, por meio do Projeto Paulo Freire”, adiantou. Os investimentos são oriundos da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH).

Concursos

Outras 383 vagas foram abertas para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). As provas foram realizadas no dia 25 de fevereiro e no último domingo (11). Na segurança, cerca de 1.400 policiais militares e 660 policiais civis estão em preparação na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) para reforçar a segurança da população cearense. No próximo dia 23 de abril, os mil aprovados no concurso para agente penitenciário, realizado em outubro último, participarão da aula inaugural na academia. Somente nos últimos três anos, cerca de 9 mil agentes de segurança foram contratados.

Centro de Inteligência do Nordeste

Durante a transmissão, Camilo Santana reforçou que o Centro de Inteligência do Nordeste será implantado no Ceará. Segundo o governador, o Estado está em constante contato com o Ministério Nacional de Segurança Pública para acelerar a instalação do equipamento. “Vamos ter um evento com a presença do novo ministro, Raul Jungmann, com o superintendente da Polícia Federal Nacional, Delano Cerqueira, e o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, nesta quinta-feira (15), onde teremos o anúncio oficial da implantação do Centro Integrado do Nordeste aqui em Fortaleza”, sublinhou.

O bate-papo com a população aconteceu minutos após de o chefe do Executivo se reunir com presidentes e representantes de indústrias e sindicatos do Ceará para discutir o momento das economias cearense e brasileira. “Estamos mantendo diálogo. E, mesmo com crise, estamos gerando emprego. Isso é fruto de parcerias”, destacou.

Perguntas e respostas

A camocinense Luiza Maia questionou o governador quanto à extinção da cadeia pública da cidade do Litoral Norte. Segundo ela, a unidade fica próxima às casas da população. “O Governo Federal abriu uma linha de financiamento com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) nas áreas de segurança e sistema penitenciário. Estou preparando uma carta-consulta para construir novos equipamentos e acabar com os antigos. Está dentro do planejamento do Estado construir 14 novos presídios regionalizados. Serão unidades mais modernas, mas afastadas da cidade”, antecipou. Ao todo, 132 cadeias públicas de pequeno e médio portes estão espalhadas pelo Estado.

Novos voos em Aracati

Também segundo Camilo Santana, o Governo do Ceará está deliberando com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre a permissão para o aeroporto de Aracati, no Litoral Leste cearense, realizar novos voos. “Tive uma reunião com o presidente da Anac, onde pedimos a certificação do aeroporto de Aracati. Estamos trabalhando pra ele ter voos nacionais e regionais, iguais aos de Jericoacoara”, disse. O aeroporto de Jericoacoara, inaugurado em junho último, já apresenta dez voos semanais.

Ainda conforme o governador, o terminal Pinto Martins, em Fortaleza, terá voo inaugural para Amsterdã no próximo dia 4 de maio. O aeroporto da Capital tem previstos novos 43 voos para este ano.

Governo do Estado