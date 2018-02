Camilo anuncia liberação de recursos para várias obras em Croatá

Mais uma cidade cearense foi beneficiada na manhã desta sexta-feira (16) com um pacote de ações do Governo do Ceará. Dessa vez, o município agraciado foi Croatá, na Serra da Ibiapaba. Na ocasião, o governador Camilo Santana anunciou investimentos para as seguintes áreas: esporte, ação social, infraestrutura, trânsito e segurança.

No esporte, o chefe do Executivo liberou uma miniareninha e R$ 2,2 milhões para a construção do estádio municipal. Camilo Santana destacou a importância de se investir na área. “Investir no lazer e no esporte é combater a violência. Portanto, vim aqui para liberar os recursos para o estádio. Outra ação importante é a instalação das areninhas, programa que teve início em Fortaleza e, pelo sucesso, nós estamos levando para todo o Interior. Estou aqui liberando uma miniareninha pra juventude e para os desportistas”, disse.

O prefeito de Croatá, Thomaz Aragão, agradeceu a parceria com o Governo do Ceará e aproveitou a oportunidade para solicitar a construção da rodovia que liga o município à cidade de Carnaubal. Camilo Santana, observando a importância da obra para a população, autorizou a liberação de R$ 720.000,00 para a elaboração do projeto.

“O primeiro passo para a gente fazer a estrada é com o projeto na mão. É uma estrada de, no mínimo, 30 milhões de reais. Nós estamos atrás de mais financiamentos para rodovias. Eu me comprometo que vou trabalhar muito para fazer essa obra ligando Croatá a Carnaubal”, enfatizou o governador.

Segundo a universitária Aline Silva, moradora do distrito de Barra do Sotério, em Croatá, a estrada é um sonho de três décadas da comunidade. Para ela, a rodovia poderá ser um incentivo para a economia local. “Com esse grande investimento público, a tendência é aumentar a geração de emprego. A Barra do Sotério tem muitos pontos turísticos e acredito que isso vai atrair novos investimentos, comércios, transportes alternativos. Vai ser bom para todo mundo”.

Mais anúncios

Na área social, o governador Camilo Santana anunciou mais uma ação do Programa Mais Infância, com a construção de uma brinquedopraça. Para a segurança pública, o município foi contemplado com uma nova viatura. E, por fim, o chefe do Executivo informou que Croatá vai ganhar revestimento asfáltico e sinalização de ruas e avenidas, através do Programa Sinalize.

O governador esteve acompanhado da deputada federal Gorete Pereira e dos deputados estaduais Tin Gomes, Augusta Brito, Jeová Mota, Tomaz Holanda e Bruno Pedrosa. Lideranças políticas de toda a região também marcaram presença.

Com informações do Governo do Ceará