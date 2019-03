Camilo anuncia que o Ceará atingiu o menor índice de evasão escolar da história em 2018

O número de estudantes que abandonaram a escola no Ceará atingiu o menor índice histórico em 2018. O índice foi apresentado pelo governador Camilo Santana, nesta terça-feira (12), no retorno do seu bate-papo com a população através de seus perfis nas redes sociais (Facebook e Instagram). O levantamento apontou ainda o crescimento de alunos aprovados no Ensino Médio e a consequente diminuição dos reprovados.

“O Ceará tem se destacado na educação pública brasileira. Hoje, é um referência nacional e fora do Brasil. A partir de uma série de ações da Secretaria da Educação a gente conseguiu em 2018 ter o menor índice de evasão escolar da história do Ceará. Há dez anos chegava a quase 17% e reduzimos em 2018 para 5%. Mas quero que nem um aluno deixe a escola no Ceará. Estamos com uma política de estímulo, premiação e acompanhamento para que a médio e longo prazo a gente consiga atingir esse objetivo”, apontou Camilo, complementando que o índice cearense é quase a metade do nacional, registrado em 2017. “Se compararmos com o Brasil, a taxa de abandono nacional é de 8,9%. Estamos praticamente com a metade da taxa e vamos trabalhar para melhorar”, informou o governador.

Camilo Santana também comemorou o crescimento da quantidade de alunos aprovados e a consequente diminuição de reprovações. “Outro dado importante é o percentual de aprovação. Saímos de 74,7% e chegamos a 90,1% de aprovados na rede pública estadual no Ensino Médio. Queremos 100%. No Brasil a taxa de aprovação é 81,7% e do Nordeste ficou em 85,1%. Em reprovação também temos caído. Em 2007 éramos 8,9% e no ano passado 5%. O Brasil tem uma taxa de reprovação de quase 10% e o Nordeste também, com 9,4%. São dados importantes e que nos orgulham”, ressaltou.

Segurança atinge melhor dado desde 2009

O chefe do Executivo estadual aproveitou a oportunidade para comentar também os resultados na área da segurança pública. O mês de fevereiro teve uma redução de 54,8% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que abrangem homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Esse foi o melhor resultado desde 2009.

Os números positivos também foram alcançados em todas as regiões do Estado. A maior diminuição em fevereiro ocorreu na Região Metropolitana de Fortaleza, com uma queda de 65,4%, passando de 104 casos para 36. Em seguida veio a Capital, com redução de 55,4% dos crimes, diminuindo de 121 para 54. No Interior Norte, no segundo mês do ano passado, foram registrados 69 CVLIs e esse número baixou para 36 – diminuição de 47,8%. Já no Interior Sul, a queda foi de 44,8%, passando de 67 para 37 crimes.

Camilo Santana enfatizou que a área continuará sendo uma das prioridades dessa sua segunda gestão. “Foi o melhor mês dos últimos 10 anos. Em 2018 tivemos 10 meses de queda de homicídios. Janeiro e fevereiro deste ano também. Mas temos que continuar trabalhando firme 24 horas, de forma planejada. Esse é meu compromisso”. Ele destacou investimento como a contratação de mais de 10 mil profissionais de segurança, aquisição de 2.600 novas viaturas, e implantação do Batalhão do Raio e sistema de videomonitoramento em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes.

Parceria com Ceará e Fortaleza

Camilo Santana informou que recebeu hoje pela manhã os presidentes de Ceará e Fortaleza, Robinson de Castro e Marcelo Paz, respectivamente, ocasião na qual fechou uma parceria com as agremiações para a gestão compartilhada da Arena Castelão no decorrer de 2019, ano especial para ambos pela participação a elite do futebol nacional. “Nós temos um momento importante para o futebol cearense com os dois times na Série A e nós discutimos sobre essa parceria. O Castelão será administrado pelos clubes em parceria com o Governo do Estado. Nós queremos que os dois times permaneçam na Série A. Também fechamos uma ampliação da parceria dos projetos sociais nessa área do esporte. Vamos fortalecer as escolinhas desses clubes nas comunidades mais carentes de Fortaleza e do Interior”, comunicou o governador.

Agenda

Nos próximos dias o governador cumprirá agenda fora do Estado. Nesta quarta-feira (13), ele estará em Brasília para reuniões em ministérios, como o da Economia e o do Desenvolvimento Regional. Na quinta-feira (14), estará da reunião dos governadores do Nordeste, em São Luís (MA). E na sexta-feira (15) acompanhará o leilão para concessão do aeroporto da Juazeiro do Norte, em São Paulo. No sábado o governador participa da instalação do Batalhão do Raio em Viçosa do Ceará, pela manhã; e, à tarde, de cavalgada em Sobral e da entrega de areninha em Itapipoca.

COM GOVERNO DO CEARÁ