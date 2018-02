Camilo anuncia reajuste de 3% para os servidores públicos

Compartilhar no Facebook

Os servidores públicos do Estado terão um reajuste de 3%. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, nesta terça-feira (20). O percentual representa a soma da inflação do período, calculada em 2,95% pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somada a 0,05% de ganho real.

De acordo com o Governador, a mensagem com o reajuste para apreciação da Assembleia Legislativa ainda nesta terça. Ele disse que estará anunciando outras medidas em beneficio dos servidores “Em breve, estaremos anunciando outras medidas importantes para os servidores do Estado”, destacou o governador.

Em 2017, Camilo concedeu reajuste de 6,29% aos que recebiam remuneração mínima e de 2% aos demais.