Camilo anuncia reajuste dos servidores de acordo com a inflação e nega aumento de impostos

O governador Camilo Santana afirmou nesta sexta-feira (14)que os servidores estaduais devem receber reajuste de acordo com a inflação no próximo ano. Disse que seu compromisso é repor a inflação.

Ele lembrou que em seu primeiro mandato deu reajustes diferenciados para vários segmentos, entre os quais a equivalência do piso salarial dos professores da rede estadual e dos agentes de saúde ao piso nacional das respectivas categorias.

Se o governador cumprir sua promessa, o reajuste deve variar entre 3,59% a 4,05% que é a previsão de inflação para este ano. No âmbito do Governo Federal, o reajuste dos servidores federais com base no teto salarial do Poder Judiciário foi adiado para 2020.

O efeito cascata do reajuste de 16,38% dado por Temer ao STF vai ocorrer no Estado. Deve ser aprovado na próxima semana um reajuste de membros do Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado. O teto salarial do Judiciário será elevado de R$ 30,4 mil a R$ 35,4 mil.

Com relação ao aumento de impostos, o Governador disse nesta sexta-feira, durante almoço na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), que não planeja nenhum aumento de tributos para 2019.

Ele pontuou que o equilíbrio fiscal e os investimentos também são prioridades na próxima gestão. Ressaltou que as medidas fiscais que definiu preparou o estado para que nos próximos quatro anos possa cumprir seus compromissos e manter investimentos público