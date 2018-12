Camilo anuncia redução de 3.79% do IPVA em 2019

Posted on

O Governador Camilo Santana anunciou pelas redes sociais, nesta terça-feira (18), que os cearenses proprietário de veículos deverão ter uma redução média de 3,79% no valor do Imposto sobre a Circulação de Veículos(IPVA) em 2019.

A Secretaria da Fazenda deverá divulgar a tabela completa do Imposto no seu site nesta quinta-feira. Já o boletos de pagamento deverão estar disponíveis somente a partir de 2 de janeiro do próximo ano.

Camilo destacou que os que pagarem até 31 de janeiro ainda terão descontos Os pagamentos poderão ser feitos de forma à vista ou parcelado. Ele reafirmou o esforço de equilibrar as contas públicas e que a administração está focada em não aumentar a carga tributária para a população.