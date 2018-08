Camilo, Cid e Eunício amarram aliança e frustram quem apostava na divisão

O nó está dado e a aliança entre PT, MDB e PDT, com mais 21 partidos, está consolidada para reeleição do Governador Camilo Santana (PT), do ex-governador Cid Gomes (PDT) e de Eunício Oliveira (MDB) ao Senado. Cid disputará uma vaga de senador pela primeira vez, enquanto Eunício é candidato a um novo mandato. Os três receberão apoio de quase 180 dos 184 prefeitos do Ceará.

As articulações envolvendo Eunício, Camilo e Cid, mesmo com a aspereza das críticas do candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, ao MDB, selaram uma aliança que caminha para ser vitoriosa no dia 7 de outubro. A troca de elogios e palavras de compromisso abrem o caminho para a campanha ser realizada com menos contratempos.

A ausência do ex-governador Cid à Convenção Estadual do MDB, neste sábado, em Fortaleza, gera especulações, mas, pela costura dos bastidores políticos, não há dúvida da sintonia entre os três principais personagens do bloco governista na corrida eleitoral deste ano.

Camilo, ao lado de Eunício, foi recebido com entusiasmo pelos convencionais do MDB, deu ênfase ao agradecimento que tem ao presidente do Congresso Nacional na viabilização de recursos e obras do Governo Federal para o Ceará e assumiu o compromisso de trabalhar para reelegê-lo, ao lado do ex-governador Cid Gomes, para o Senado Federal.