Camilo cumprimenta Eunício como futuro senador reeleito

O governador Camilo Santana lembrou que, em 2014, disputou a eleição ao Governo do Estado contra o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, e, nos últimos dois anos, construiu uma aliança política que é exemplo de maturidade no Brasil.

Camilo disse que Eunício abriu as portas de Brasília para o Ceará quando o procurou para destravar a liberação de recursos para o Estado. Disse ainda que Eunício é seu candidato ao Senado. Afirmou que é muito grato a Eunício e deixou um recado do ex-governador Cid Gomes: o Cid apoia a nossa aliança e sua candidatura ao senado.

