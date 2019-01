Camilo dá posse a novo secretariado com remanescentes e algumas caras novas

Após se empossado na Assembleia Legislativa, o Governador Camilo Santana e sua comitiva seguiram para o Palácio da Abolição, onde foi realizada uma solenidade especial para a apresentação do secretariado que irá compor todas as pastas do Governo do Ceará a partir deste ano. O evento foi marcado por uma série de apresentações culturais protagonizadas por crianças. Na equipe muitos remanescentes que mudaram apenas de pasta e algumas caras novas.

A equipe de secretários será composta por: Élcio Batista (Casa Civil), Fernanda Pacobahyba (Fazenda), Mauro Benevides Filho (Planejamento e Gestão), Socorro França (Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos), André Costa (Segurança Pública e Defesa Social), Luís Mauro Albuquerque (Administração Penitenciária), Francisco de Queiroz Maia Júnior (Desenvolvimento Econômico e Trabalho), Lucio Ferreira Gomes (Infraestrutura), Arialdo Pinho (Turismo), Francisco de Assis Diniz (Desenvolvimento Agrário), Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Saúde), Fabiano Piúba (Cultura), Zezinho Albuquerque (Cidades), Juvêncio Vasconcelos Viana (Procuradoria Geral do Estado), Eliana Nunes Estrela (Educação), Francisco Teixeira (Recursos Hídricos), Artur Bruno (Meio Ambiente), Inácio Arruda (Ciência, Tecnologia e Educação Superior), Rogério Pinheiro (Esporte e Juventude), Aloísio Carvalho (Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado) e Cândida Maria Torres de Melo Bezerra (Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário).

Camilo Santana pediu compromisso da nova equipe com o planejamento que visa trazer melhor qualidade de vida aos cearenses. “Secretários que assumem esta nobre missão a partir de hoje, vocês serão fundamentais na construção desse caminho e devem se doar noite e dia para contribuir com o nosso Estado. Vocês estão trabalhando não para mim, mas para todo o povo do Estado do Ceará”.

O governador projetou ainda que manterá no campo prioritário os investimentos em Saúde, Segurança e Educação, além de olhar atento às questões de Segurança Hídrica. “Nós vamos manter a política econômica que a gente vinha mantendo. Quero manter o Ceará um estado equilibrado, com suas contas em dia, e também mantê-lo como o que mais realiza investimento no país. Essa é a nossa meta. O investimento é o que nos dá a oportunidade de fazer as coisas pela população. É com investimento que se melhora a Saúde, se constrói estradas boas, hospitais, melhora a segurança nas ruas, realiza ações na Educação”, pontuou.

Com Governo do Estado