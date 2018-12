Camilo destaca desafios superados no primeiro mandato

O governador Camilo Santana reuniu na manhã desta quarta-feira, 6, todo o secretariado para a apresentação das principais realizações, ressaltando as ações, programas e políticas públicas de todas as áreas do Governo executadas durante a primeira gestão (2015-2018).

O chefe do Executivo lembrou o grande esforço para manter e avançar na saúde fiscal e financeira do Ceará. Disse que, mesmo em períodos de dificuldades econômicas, proporcionalmente, o Ceará foi o Estado do país que mais investiu. Camilo também mencionou a eficiência da equipe ao criar mecanismos de convivência com uma seca de seis anos, sem que faltasse água nas torneiras dos cearenses.

2015 não foi um ano fácil do ponto de vista econômico e hídrico aqui no Ceará, além da crise política. Diante de um cenário de incertezas, não só conseguimos manter o Ceará um estado equilibrado fiscalmente como fomos referência em transparência junto ao Governo Federal. Fomos líderes em investimentos por três anos seguidos e estamos caminhando para o quarto. Somos considerados o estado com melhor situação fiscal do Brasil, o que nos permitiu que os resultados chegassem até a população”, disse.

Em relação a economia cearense, dentre as principais ações apresentadas estão a trinca de hubs (conexões aérea, portuária e tecnológica) que devem impulsionar o turismo e a economia, e a construção do Aeroporto de Jericoacoara.

Além disso Camilo Santana citou a realização de concursos públicos, o avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a implantação do Bilhete Único Metropolitano, a ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do número de transplantes nos hospitais públicos.

Área prioritária do Governo do Ceará, a educação evoluiu ainda mais nos últimos anos. Segundo o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 82 são do Ceará. O governador também destacou ações como a ampliação do número de escolas de ensino médio de tempo integral, das Escolas de Educação Profissional e dos Centros Cearenses de Idiomas (CCIs).

Na segurança, o governador ressaltou o esforço para ampliar o policiamento em todo o Estado e a descentralização do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), que foi implantado em todas as regiões, nos municípios com mais de 50 mil habitantes.

A interiorização das Bases da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), a instalação de sistemas de videomonitoramento na Capital e no Interior e a Lei das Promoções, que institui um fluxo regular e automático na carreira dos oficiais e praças estaduais, também foram lembradas pelo chefe do Executivo.

Com informações Governo do Estado do Ceará