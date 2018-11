Camilo destaca obras estruturantes que ligam os portos do Pecém e Mucuripe

O governador do Ceará, Camilo Santana, visitou na manhã desta segunda-feira (5) as obras estruturantes que compõem o trajeto entre os portos do Mucuripe e Pecém. A visita partiu do Porto do Mucuripe, percorrendo a ponte da Sabiaguaba; a rodovia CE-010 e o local onde vai haver um viaduto sobre a rodovia CE-040. O governador passou ainda por toda a extensão do Anel Viário, até o entroncamento de Maranguape com Maracanaú, por todo o trecho até o entroncamento com Canindé, percorrendo as obras de duplicação da BR 222 e as obras de extensão do Porto do Pecém.

“Hoje eu tirei a manhã para realizar visitas a importantes obras para o desenvolvimento do Ceará. Nós vamos ter de porto a porto duplicado, desde o porto do Mucuripe até o Porto do Pecém. Hoje, eu percorri toda essa área e as obras estão bem adiantadas.Lembrando que, no próximo ano, nós vamos ter todo o arco metropolitano duplicado, livrando o fluxo de carga pesada de dentro de Fortaleza”, comentou o governador.

Obras do Pecém

Camilo Santana falou sobre a obra de ampliação no Porto e os benefícios gerados.“Estamos concluindo a última estaca da ponte de acesso aos berços do Porto do Pecém. É uma obra de engenharia muito avançada, porque é feita toda em alto-mar. Já tínhamos a ponte de carga e descarga dos navios nos berços do Porto e essa nova ponte é mais resistente, mais reforçada. É por onde vai sair toda a produção de placas de aço da siderúrgica. Já foi concluída a última estaca, com a última viga e já estamos jogando as pedras para fazer a ligação com o lado que os navios atracam aguardando as cargas”, explicou.

Segundo o governador, o objetivo é que em dezembro a nova ponte já possa ser inaugurada. “É uma ampliação importante. Nós temos praticamente três vezes a capacidade que o Porto tinha originalmente, quando foi construído. Somente no Porto do Pecém, nós estamos gerando mais de 25 mil empregos diretos e indiretos, com a siderúrgica, com várias empresas instaladas e com a expansão do porto”, enfatizou.

Viagem

O governador anunciou uma viagem à Holanda na quarta e quinta-feira, para um encontro no Porto de Roterdã, com aproximadamente 200 empresas internacionais. No encontro, as empresas conhecerão a parceria entre o Porto de Roterdã e o Porto do Pecém.“A partir desse mês, o Porto de Roterdã passa a ser parceiro do Porto do Pecém. É o maior porto da Europa e vai nos ajudar a atrair novos investimentos para o Ceará. Isso significa mais emprego, desenvolvimento e uma forma de conectar mais o Ceará com o mundo. Aliás, nós estamos nos conectando via aérea, marítima e via cabos de fibra óptica”, concluiu o chefe do Executivo do Ceará.

O governador lembrou ainda do voo inaugural Fortaleza-Orlando, ocorrido no último domingo, e que completa um total de 58 voos internacionais que são realizados por semana, partindo de Fortaleza para vários continentes do mundo.

COM GOVERNO DO ESTADO