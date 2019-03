Camilo discute com ministros, em Brasília, novos investimentos para o Ceará

O governador Camilo Santana se reuniu nesta quarta-feira (13), em Brasília, com os ministros da Economia, Paulo Guedes e

do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, quando discutiu investimentos federais no Ceará. Na audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que durou cerca de uma hora e contou com a presença do secretário do Tesouro Nacional, o cearense Mansueto Almeida, Camilo apresentou os indicadores do Ceará e tratou sobre novos financiamentos para o Estado. Em seguida, participou de reunião com o ministro Gustavo Canuto.

“Apresentei a situação fiscal do Ceará e tratamos sobre novos financiamentos, que serão importantes para que o Estado mantenha o nível de investimentos em 2019. No ano passado o Ceará seguiu na liderança em investimentos públicos no Brasil. Dessa forma, temos garantido que o Estado possa ter uma estrutura melhor, ser mais eficiente e trazer mais resultados para a população”, citou o governador, que estava acompanhado da secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, e do deputado federal Mauro Filho.

Desenvolvimento Regional

Também nesta quarta-feira, o governador se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para tratar de recursos para as obras do Cinturão das Águas e do Lago de Fonteiras (Crateús), além de projetos de saneamento. Na ocasião, o ministro reafirmou que as águas do São Francisco serão bombeadas para o Ceará no mês de maio.

Camilo discutiu com Canuto ações de infraestrutura hídrica e outras obras

Temos parcerias importantes com o ministério para ações de infraestrutura hídrica, além de outras obras que eram de competência do Ministério das Cidades, como as unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, disse o governador Camilo Santana.

Governadores do Nordeste

Nesta quinta-feira, o Fórum de Governadores do Nordeste se reúne em São Luís, no Maranhão. No encontro será assinado protocolo que cria o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Com o consócio, poderão ser feitas, por exemplo, compras compartilhadas entre os Estados. Isso reduz os custos dos produtos e dos serviços. Também vai haver parcerias em diversas áreas, como desenvolvimento econômico e social, infraestrutura, tecnologia e inovação, segurança pública, administração prisional e proteção do meio ambiente.

com Ascom/Governo do Estado