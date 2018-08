Camilo e Cid cumprem agenda, neste sábado, em Horizonte, Eusébio e Fortaleza

Vinte e quatro horas após uma agenda com visitas aos municípios de Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira e Brejo Santo, na Região do Cariri, o governador Camilo Santana (PT), candidato à reeleição, e o candidato ao Senado, Cid Gomes (PDT), concentram a campanha, neste sábado, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A agenda divulgada pelas assessorias de comunicação de Camilo e Cid tem compromissos em Horizonte (entre 8 e 12 horas) e, à noite, às 20 horas, em Fortaleza, na Avenida Santos Dumont, 5353, no Bairro Aldeota, onde funcionará o comitê de campanha do deputado federal André Figueiredo (PDT). André disputa um novo mandato. Antes desse compromisso, Camilo estará, às 17 horas, em Eusébio, e será recebido pelo prefeito do Município, Acilon Gonçalves (Patriotas).

Durante a inauguração do comitê de André Figueiredo, será lançada, oficialmente, no Ceará, a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República.

A cidade de Horizonte, que receberá Cid e Camilo, é administrada pelo prefeito Chico César (PSDB). Chico é eleitor do General Theophilo Gaspar, que concorre ao Governo do Estado pelo PSDB. O ex-prefeito Nezinho, ex-aliado de Chico e ex-tucano, hoje está no palanque de Camilo e Cid e vota, também, no candidato à reeleição ao Senado, Eunício Oliveira (MDB).

Domingo

Camilo Santana antecipou a agenda a ser cumprida nesse domingo, com visitas, às 8 horas, ao Bairro Vila Velha (Fortaleza), às 9, horas, Eusébio, e, às 18 horas, em Itarema.

Agenda neste sábado de Cid Gomes Senador

8h – Carreata

Local: Mercado Público de Horizonte.

12h – Reunião com prefeitos e lideranças

Local: Horizonte

20h – Fortaleza – Lançamento da campanha de Ciro Gomes e inauguração do comitê do deputado federal André Figueiredo.

Local: Avenida Santos Dumont, 5335, Aldeota, Fortaleza.

Agenda do governador Camilo Santana, sábado, dia 18

8h: Carreata Regional em Horizonte

Local: Concentração em frente ao Mercado Público

17h: Ato político no Eusébio

Local: Rua César Sá S/N – bairro Amador

20h: Ato político em Fortaleza

Local: Avenida Santos Dumont – próximo ao viaduto da Eng. Santana Júnior

Agenda do governador Camilo Santana, domingo, dia 19

8h: Ato político no bairro Vila Velha, em Fortaleza

Local: Rua Des. Hermes Paraíba

9h: Ato político no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza

Local: Rua Liberalino Carlos da Silva, 205

18h: Comício Regional em Itarema

Local: Praça da Pedra Cheirosa