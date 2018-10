Camilo e Cid se reúnem com deputados estaduais e federais e pedem empenho em prol de Haddad

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana (PT), recebeu na manhã desta terça-feira, 23, na residência oficial o senador eleito Cid Gomes (PDT), deputados estaduais e federais derrotados, eleitos ou reeleitos no último dia 7 de outubro para agradecer o empenho que todos se dedicaram a sua reeleição e pedir apoio ao candidato a presidência Fernando Haddad (PT) ao 2º turno.

Camilo, além de agradecer a todos presentes, falou sobre as ações do estado, mas focou na questão da sucessão presidencial.

Fernando Haddad (PT) disputa as eleições no próximo domingo, 28, no 2º turno contra Jair Bolsonaro (PSL). De acordo com as pesquisas do Ibope e Datafolha, Jair Bolsonaro lidera a intenção de votos para Presidência da República.

