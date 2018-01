Camilo e Eunicio pedem a Temer recursos para combate ao crime organizado

O governador Camilo Santana e o Presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), uniram forças, nesta terça-feira, em Brasília, para, em audiência com o presidente Michel Temer, pedir ao Governo Federal ações e recursos para fortalecer as medidas de combate ao crime organizado no Ceará.

A audiência, que teve a participação dos presidentes da Assembleia Legislativa, deputado José Albuquerque, e do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Gladyson Pontes, como antecipou este site, foi definida como proveitosa pelo governador cearense que espera a liberação de verbas da União e a entrada do Governo Federal, em parceria com os Estados, em ações conjuntas para o combate ao tráfico de armas e drogas e as facções criminosas.

Ao reconhecer a gravidade da situação após a chacina com 14 mortes, no último sábado, no Bairro Cajazeiras, em Fortaleza, e o assassinato de 10 presos, nessa segunda, em um conflito entre detentos na Cadeia Publica de Itapajé, o Presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que procurou o Governo Federal para o governador Camilo Santana apresentar projetos e reivindicações na área da segurança pública.