Camilo e Zezinho falam das ações de combate a violência no Estado

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), e o governador do Estado, Camilo Santana, destacaram, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (02), antes da sessão solene que marcou o início do período legislativo de 2018 na AL, as iniciativas do Estado para combater a violência.

O governador Camilo Santana informou que a União vai apoiar o Ceará em questões ligadas ao narcotráfico. “Fomos cobrar do Governo Federal que assuma as obrigações constitucionais. O tráfico de drogas, tráfico de armas, combate ao narcotráfico e proteção de fronteiras são atribuições do Governo Federal”, enfatizou.

O chefe do Executivo acrescentou que o Ceará é um dos que mais investiram em segurança pública no País. “Nove mil policiais ingressaram, durante o meu Governo. Também foram promovidas ações para reforçar a Polícia Judiciária e expandir o Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) e o monitoramento eletrônico para todas as cidades com mais de 50 mil habitantes”, informou.

Camilo Santana adiantou que, em 2018, o Ceará vai continuar investindo em todas as áreas. “Não atrasamos o pagamento dos servidores e queremos continuar assim. Querermos todos os cearenses com cirurgias realizadas, além de ver o Ceará se destacando como exemplo na educação integral em todo o Brasil”, afirmou.

Ainda durante a coletiva, o governador frisou ações na saúde, com foco em zerar as filas de cirurgias eletivas. Na área da educação, elencou 40 novas escolas de tempo integral. “Hoje o Ceará conta com 111 unidades de ensino médio regular, além de 117 escolas profissionalizantes de tempo integral. A cada três escolas de ensino médio no Estado, uma é de tempo integral”, salientou.

O presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque, ressaltou que a Assembleia Legislativa também está cumprindo seu papel e apoiando o Governo. “Temos um colegiado que trabalha em prol do povo, aprovando mensagens que vêm do Executivo para beneficiar o cidadão”, apontou.

Zezinho citou duas iniciativas da Assembleia – a campanha Ceará sem Drogas e o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência – como ações voltadas para o tema. “A Casa também busca combater questões ligadas às drogas e visa vencer esse desafio com a ajuda da população”, afirmou.

Com informações da Agência AL