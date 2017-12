Camilo entrega 72 novos veículos para reforçar segurança na área turistiva

Garantir o réveillon mais seguro da história de Fortaleza e oferecer a segurança em toda a área turística do Ceará. Esse é o objetivo do Governo do Ceará, que garantiu a entrega de 72 veículos para incrementar as frotas da Polícia Militar, Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (Detran) e Corpo de Bombeiros, num investimento de mais de R$ 11 milhões. O governador Camilo Santana entregou nesta quarta-feira (27), na Beira Mar, os veículos, que já passam a circular neste final do ano de 2017.

“Estamos entregando mais 70 novos veículos para a segurança turística do Ceará, a maioria produzida no próprio Estado, valorizando o nosso produto. Eles são adaptados para andar na praia, no litoral, vão andar por toda a faixa litorânea do Ceará. Queremos garantir o réveillon mais seguro da história de Fortaleza. Nesta quinta (28), formaremos mais 1.400 policiais que vão reforçar primeiro na Capital e depois faremos a redistribuição pelo Estado. Este ano já entreguei mais de 450 novas viaturas e mais de 600 motos para a segurança pública. Ano que vem teremos 600 novas viaturas alugadas para reforçar o trabalho da polícia”, disse Camilo Santana.

Nesta quarta, foram entregues 30 veículos para o Detran, sendo 10 Trollers e 20 viaturas L200; e 42 para a PM, com 30 viaturas para o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), 10 para o Corpo de Bombeiros e dois caminhões para a Cavalaria da Polícia Militar. Todas as unidades estão devidamente caracterizadas e equipadas. A medida reforça a fiscalização e o policiamento nas rodovias, praias e rotas turísticas do Estado, em especial no período de férias escolares e alta estação.

O secretário de Segurança Pública, André Costa, afirma que a entrega está incluída num plano maior para todo o turismo cearense. “Esse investimento de cerca de R$ 11 milhões vai ajudar bastante, principalmente nesta época em que o fluxo de turistas é maior na capital e na região litorânea do estado. Tudo isso, dentro de um contexto de um Plano Estadual de Segurança Turística, que temos construído em parceria com empresários, pessoas que trabalham na área turística”.

Os agentes do Detran, Patrick Reis e Eveline Barroso, acreditam que os novos veículos trazem melhores condições para o desempenho da fiscalização. “Esse reforço representa a ostensividade do Estado frente às irregularidades no trânsito e a estrutura para que possamos desempenhar um trabalho melhor e entregar um resultado melhor para a população”, disse Patrick.

“Especificamente com o trabalho nas Operações Praias, esperamos reforçar nosso trabalho ostensivo, dando mais segurança aos banhistas e, na cidade, à população em geral, já que fazemos parte de toda a segurança do Estado”, conclui Eveline.

Desde 2015, o Governo do Ceará já realizou a entrega de 463 viaturas e 885 motos para as mais diversas instituições das forças de segurança e de prevenção do Estado – Unisegs, BPRaio, Proerd, Batalhão de Divisas, por exemplo.

Apenas em agosto deste ano foram entregues 369 viaturas para reforço da segurança na Capital, RMF e regiões metropolitanas de Sobral e do Cariri. Há ainda a previsão para o aluguel de mais 600 viaturas.

Com informações do Governo do Estado