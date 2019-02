Camilo faz balanço das ações do Governo e discute projetos prioritários com a bancada federal

O Governador Camilo Santana resolveu comprometer a bancada federal com as causas prioritárias do Estado. Em reunião realizada nesta segunda-feira, o Governador fez uma especie de prestação de contas do seu governo desde 2015 e apontou os projetos prioritários futuros, destacando a importância da atuação dos deputados federais para assegurar recursos federais

A reunião contou com a presença dos secretários estaduais. Os encontros, por solicitação do governador, devem ser permanentes. Camilo apontou as áreas da educação, saúde, recursos hídricos e segurança como prioritárias. Também foram apresentadas as principais obras do Estado em parceria com a União. Entre essas, o Cinturão das Águas, Linha Leste do Metrô, Açude Fronteiras (Crateús), Anel Viário, programa Minha Casa Minha Vida, Barragem de Lontras (Ipueiras), custeio na saúde e o Centro Integrado de Segurança.

O assessor especial de relações institucionais do Governo, Nelson Martins, classificou a reunião como positiva e bastante participativa. “Foi estabelecido um cronograma de reuniões entre a bancada federal e os secretários de áreas mais prioritárias, como educação, saúde, segurança pública e recursos hídricos, para que seja feita uma intermediação das demandas do Governo do Estado junto ao Governo Federal”, relatou Nelson Martins após a reunião.

De acordo com Nelson Martins, foi apresentado um relatório completo da situação do Estado sobre a gestão fiscal, investimentos em áreas estratégicas e mostrado as principais obras do Ceará em parceria com o Governo Federal. “Foi tratado, por exemplo a transposição das águas do São Francisco, o projeto de securitização de dívidas, que vai trazer recursos para o Estado, e outro projeto de grande importância que é a Lei Kandir. São ações concretas que vão trazer recursos e ampliar o desenvolvimento do Estado”.

Participaram do encontro desta segunda-feira os deputados Domingos Neto (coordenador da bancada cearense em Brasília), André Figueiredo, Leônidas Cristino, Robério Monteiro, Dr. Jaziel, Eduardo Bismarck, Mauro Filho, José Airton Cirilo, AJ Albuquerque, Denis Bezerra, Junior Mano, Wagner Sousa e Pedro Bezerra. Parlamentares que faltaram justificaram que suas agendas em outros estados não permitiram que estivessem presentes. O governador sugeriu a realização de encontros periódicos e assegurou que as portas das secretarias estão abertas a todos os parlamentares.

Coordenador da bancada federal cearense, o deputado Domingos Neto avaliou que o diálogo ocorreu da melhor forma que poderia ter ocorrido. “Quando falamos no assunto que é o Estado do Ceará todos nós deixamos de ter partido. Nosso partido se torna um só, que é o nosso Estado. Por isso aqui (na reunião) tinha deputado da oposição, deputado da base, para mostrar que quando a causa é maior, que é pelo povo cearense a gente está unido”, disse Domingos Neto, ao sair da reunião. “A bancada sempre teve papel fundamental nisso. Este grupo estando unido terá toda a força necessária para conseguir recursos importantes”, avaliou.

Com informações do Governo do Estado