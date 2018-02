Camilo garante liberação de recursos para orbas do Cinturão das Águas

O governador Camilo Santana esteve reunido com o titular do Ministério da Integração Nacional (MIN), Hélder Barbalho, nesta quarta- feira. O ministro firmou compromisso de liberar R$ 98 milhões, previstos no orçamento da União, para as obras do Cinturão das Águas. O montante será disponibilizado na próxima semana para dar continuidade às obras nos próximos meses. Na ocasião, o governador entregou ofício a Barbalho solicitando mais R$ 100 milhões para a intervenção, visto que o orçamento inicial era de R$ 123 milhões – com cortes, o valor foi diminuído para R$ 98 milhões.

Hélder Barbalho também garantiu que a última estação de bombeamento de água da Transposição do Rio São Francisco – antes de chegar ao Ceará – será concluída no próximo mês de março, com a previsão de que as águas cheguem em solo cearense, pelo município de Jati, no Cariri, ainda neste primeiro semestre.

Mais escolas

O governador Camilo Santana também esteve com o ministro da Educação, Mendonça Filho. No encontro, Camilo Santana solicitou desbloqueio de recursos, que já estão em conta, para a construção de mais escolas e a aquisição de novos equipamentos. Ainda nesta quarta-feira, Camilo Santana vai encontrar o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para discutir assuntos de interesse do Ceará.

O Governador esteve reunido, ainda, com o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, quando reforçou a articulação para que o Centro de Inteligência da Polícia Federal no Nordeste seja implantado no Ceará. A ideia é reforçar o combate ao crime organizado e ao narcotráfico no Estado.

Nesta quinta-feira (1), todos os governadores do País se reunirão com o presidente Michel Temer para discutir sobre a segurança pública brasileira. Na última segunda-feira (19), a União encaminhou para o Ceará uma força-tarefa de inteligência composta por policiais federais e integrantes da Força Nacional de Segurança Pública para reforçar a segurança no estado.

Com informações do Governo do Estado