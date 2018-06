Camilo inaugura Areninha em Limoeiro do Norte

A população de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, fez festa para receber mais uma areninha do Governo do Ceará. Nono equipamento inaugurado pelo governador Camilo Santana no interior do Estado, a Areninha traz para as comunidades onde são instaladas mais segurança, mais harmonia e uma integração entre a comunidade.

Localizado no conjunto habitacional Estrada das Flores, o campo de futebol já traz uma nova realidade para quem mora no local, que antes escuro e sem as condições adequadas para a prática esportiva, e agora se transformou em um espaço iluminado e seguro para as famílias frequentarem.

Para o morador Marcelo Guimarães, a areninha vai resgatar a auto-estima da comunidade, “É um espaço bonito, com grama sintética, iluminada, e toda cercada. Aqui as crianças, adolescentes e adultos terão a oportunidade de brincar com tranquilidade e muita paz”, comemorou o operador de máquinas.

O governador Camilo Santana, acompanhado do presidente do Congresso, Eunício Oliveira, e do prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena, inaugurou o equipamento, e ressaltou a importância do programa que está incentivando e dando as condições ideais para se praticar o esporte.

“A areninha envolve toda a comunidade com atividades, movimenta a economia no seu entorno, aumenta a convivência. Este espaço vai funcionar o dia todo. Aqui, teremos monitores pagos pelo Estado para desenvolver projetos com a população. É um espaço de convivência, de lazer, esporte e cidadania”, disse o chefe do Executivo.

O equipamento é o nono do Estado, com investimento de R$ 1,7 milhão, sendo 80% do Estado e 20% de contrapartida do município. Maranguape, Juazeiro do Norte, Russas, Pacatuba, Caucaia, Cascavel, Crato e Camocim já receberam o equipamento.

Todas as areninhas contam com gramado sintético, bancos de reserva, alambrados, rede de proteção, vestiários, depósito para materiais esportivos, Iluminação, rampa de acesso para cadeirantes, paisagismo e pavimentação.

Jogo comemorativo

A partida de futebol é a marca registrada das inaugurações das areninhas. E o governador Camilo Santana, no amistoso contra o time de Limoeiro, fez o primeiro gol na vitória por 5×2.

Areninhas no interior

São 49 localidades e investimento de cerca de 72 milhões de dólares – sendo 50 milhões de dólares de empréstimo do BID e 21,9 milhões de contrapartida do Estado.

Municípios contemplados: Acaraú, Acopiara, Aquiraz, Aracati (Sede e Canoa Quebrada), Barbalha, Beberibe, Boa Viagem, Brejo Santo, Camocim, Canindé, Cascavel, Caucaia (duas areninhas), Crateús, Crato (duas areninhas), Eusébio, Granja, Guaraciaba do Norte, Horizonte, Icó, Iguatu, Ipu, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Juazeiro do Norte (duas areninhas), Limoeiro do Norte, Maracanaú (duas areninhas), Maranguape, Mombaça, Morada Nova, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Santa Quitéria, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Tauá, Tianguá, Trairi e Viçosa do Ceará.

O Governo do Ceará vai construir ainda 160 areninhas tipo 2, com estrutura menor do que as areninhas, similares aos campos society, para os municípios que não vão receber o módulo completo das Areninhas. Serão 140 equipamentos para cidades da RMF e Interior e 20 para a Capital, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza.

Já a ação Juntos por Fortaleza, outra parceria do Governo do Ceará com a Prefeitura de Fortaleza, promove a construção de 16 novas areninhas na Capital.

Com Governo do Ceará