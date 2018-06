Camilo inaugura escola de Ensino Médio nesta segunda em Quixeramobim

O governador Camilo Santana, junto com o secretário da Educação do Ceará, Rogers Mendes inaugura, às 8 horas da manhã desta segunda-feira, 18, a Escola de Ensino Médio Guilherme Correia Lima, no distrito de Belém, em Quixeramobim, no Sertão Central. A unidade recebeu aporte financeiro no valor de R$ 4,9 milhões, oriundos dos Governos Estadual e Federal. O investimento foi utilizado para construir, mobiliar e equipar o novo espaço.

Com a escola, os alunos da região, que anteriormente estudavam em um espaço cedido pela Prefeitura de Quixeramobim, ou tinham que se deslocar até 40 km para frequentar escolas situadas na sede, agora terão uma estrutura adequada para o ensino e a aprendizagem, mais perto de casa. A nova unidade oferece seis salas de aula, com capacidade para atender até 270 estudantes em cada um dos três turnos. Além disso, dispõe de dois laboratórios de informática, quatro laboratórios de ciências, quadra coberta, anfiteatro e dependências administrativas.

A nova escola faz parte da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação número 12, sediada em Quixadá. A rede estadual na região passa a contar agora com 21 escolas, sendo 3 Escolas Estaduais de Educação Profissional, 2 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, 1 Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) e 15 Regulares.