Camilo inaugura, nessa quarta, Cidade Jardim II, com 1.248 unidades do Minha Casa, Minha Vida

O governador Camilo Santana e o secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, inauguram, nesta quarta-feira (20), 1.248 unidades habitacionais do residencial Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza. O complexo Cidade Jardim II possui um total de 5.968 unidades habitacionais, e com esta entrega serão 5.232 unidades inauguradas.

As novas unidades a serem entregues, de acordo com o Governo do Estado, fazem faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida e receberam um investimento total de R$ 89.856.000, sendo R$ 78.624.000,00 do Governo Federal e R$ 11.232.000,00 do Governo do Estado.

Nesse mês, a Caixa Econômica Federal já havia anunciado que irá aumentar o valor de imóveis financiados pelo Minha Casa Minha Vida para cidades com até 50 mil habitantes, o que deverá impactar 148 dos 184 municípios cearenses. Esses municípios terão acesso a melhores condições para comprar o imóvel.

De acordo com a Caixa, para as famílias de baixa renda de cidades de 20 mil até 50 mil habitantes, o valor máximo de imóveis financiados para as faixas 2 e 3 do programa foi aumentado, passando de R$ 100 mil para R$ 130 mil (para as regiões Norte e Nordeste).



Serviço

Entrega de 1.248 unidades do Residencial Cidade Jardim II, em Fortaleza

Data: quarta-feira, 20 de março de 2019

Horário: 9h

Local: Avenida G, S/N, Bairro José Walter, Fortaleza-CE