Camilo  lança edital com R$ 10 milhões para projetos de inovação

O Governo do Ceará irá lançar na quinta-feira (5), às 9h, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o edital Funcap – Inovafit Fase 2/2018, que irá destinar um total de R$ 10 milhões para projetos de desenvolvimento de produtos e processos inovadores em áreas prioritárias para o Estado. O evento contará com a presença do governador Camilo Santana, do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Beto Studart, da secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Nágyla Drumond, e do presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), Tarcisio Pequeno, além de empresários e cientistas.

Destinado a pequenas e médias empresas (com receita bruta anual até R$ 10,5 milhões), o edital será administrado pela Funcap com recursos do Fundo de Inovação Tecnológica (FIT). O repasse será feito pela modalidade da subvenção econômica, não-reembolsável e mediante a contrapartida das empresas apoiadas. O principal objetivo é estimular a colaboração entre o setor empresarial e a pesquisa científica para aumentar a produtividade das empresas do estado, beneficiando a economia local.

Na formulação dos seus projetos, as empresas interessadas devem buscar parcerias com grupos de pesquisa, envolvendo os cientistas e, eventualmente, seus alunos, sobretudo na pós-graduação. Cada proposta, deve incluir a descrição de um produto, serviço ou solução que possa ter viabilidade econômica para lançamento no mercado. As empresas também deverão apresentar um Plano de Negócios demonstrando a estratégia de comercialização.

As áreas prioritárias definidas para os projetos são as seguintes:

– Água;

– Energia;

– Segurança Pública;

– Saúde / Biotecnologia / Fármacos;

– Educação;

– Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC;

– Agronegócio / Indústria Alimentar;

– Eletrometal-Mecânico / Materiais / Nanotecnologia;

– Indústria da Construção Civil e Pesada;

– Economia Criativa;

– Inovação Social;

Dentro das áreas acima descritas, serão privilegiados projetos que proponham abordagens de temas considerados estratégicos para a área de inovação, atualmente: São eles:

– Inteligência artificial;

– Indústria 4.0;

– Coleta e análise de dados (Big data);

– Internet das coisas (IOT, internet of things);

– Cidades inteligentes (Smart Cities).

Sobre o Inovafit

Financiados com recursos do FIT, os editais Inovafit estão entre as principais ações do Governo do Ceará para, através da Funcap (órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior – Secitece) financiar o empreendedorismo inovador no Estado. Desde o seu lançamento, em 2015, o programa já destinou mais de R$ 10 milhões para o financiamento de projetos na área. Com o edital de amanhã, o valor sobe para mais de R$ 20 milhões. Segue um histórico dos editais já lançados desde o início do Inovafit: