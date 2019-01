Camilo levará a Moro sugestões sobre endurecimento de penas contra membros de facções criminosas

O governador Camilo Santana, ao lado dos Secretários de Segurança Pública, André Costa, e de Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque, participará, na próxima segunda-feira, a partir das 9:30 horas, em Brasília, de reunião dos Chefes de Executivos Estaduais com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, para conhecer o projeto de lei anticrime a ser enviada ao Congresso Nacional.

O texto do projeto pode sofrer alterações a partir de sugestões a serem levadas pelos governadores e secretários estaduais que cuidam da segurança e dos presídios.

Após quase um mês de ataques e incêndios a bens públicos e privados no Ceará, Camilo Santana tem defendido que haja mudança na tipificação desse tipo de crimes e os classifica como terrorismo. Essa é uma das propostas a serem apresentadas no encontro com Sérgio Moro.

O projeto será encaminhado ao Congresso Nacional que, a partir da próxima sexta-feira, terá uma nova cara: assumem os mandatos os senadores e deputados federais eleitos e reeleitos em 2018.

O ministro Sérgio Moro pedirá empenho para os governadores convenceram os parlamentares federais dos seus estados a apoiarem as mudanças na lei anticrime. O projeto é uma das primeiras ações do Governo do presidente Jair Bolsonaro para diminuir os índices de criminalidade no País.