Camilo pede que Bolsonaro dialogue com todos os estados, sem discriminação

Em nota publicada na sua página no Facebook, o governador Camilo Santana disse que finalizada a eleição,deseja que o presidente eleito, respeitando os princípios da democracia, dialogue com todos os estados, com respeito e sem discriminação, e busque a solução dos problemas que afligem o país.

“Lutarei, todos os dias, pelo melhor para o nosso estado e para o nosso povo. Por fim, agradeço de coração aos cearenses pela extraordinária votação dada ao Haddad (mais de 71% dos votos). Haddad foi um grande vencedor, porque lutou com honradez e deu imprescindível colaboração para o país e para nossa democracia.

Desejo boa sorte ao presidente eleito e que Deus abençoe o nosso Brasil”, finalizou