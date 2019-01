+ Camilo perde Presidência, mas indica Primeiro Vice-presidente da Assembleia

A composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2019/2020 apresenta uma surpresa com retrato de imposição: a indicação do deputado estadual Fernando Santana (PT) como Primeiro Vice-presidente é uma escolha pessoal do Governador Camilo Santana (PT).

O cargo, pela proporcionalidade das bancadas no Legislativo, caberia ao PDT, que tem 14 parlamentares. O PDT indicou, em uma articulação do senador Cid Gomes e do ex-governador Ciro Gomes, o nome de José Sarto para a Presidência da Mesa Diretora.

Ao ser derrotado para viabilizar a candidatura de Tin Gomes ou Evandro Leitão para a Presidência, Camilo não abriu mão da Primeira Vice-presidência e decidiu pelo nome de Fernando Santana. A escolha de Santana é uma surpresa porque ele está no primeiro mandato.

Fernando, ao ser oficializado, nesta quarta-feira, para o segundo cargo mais importante do comando do Legislativo Estadual, contestou a especulação de que teria havido imposição do Governador Camilo Santana.

A decisão foi do partido. Houve uma divergência, houve um debate, por isso foi escolhido somente de ontem pra hoje, afirmou Fernando Santana, ao responder uma pergunta do jornalista Beto Almeida, comentarista do Jornal Alerta Geral, sobre uma possível interferência do Palácio da Abolição para a bancada do PT ficar com a Primeira Vice-presidência do Legislativo.

Santana citou, ainda, o diálogo e a articulação do deputado federal José Guimarães para a bancada do PT ser contemplada com uma posição de destaque na Mesa Diretora. A bancada do PT, além de Santana, tem como integrantes, Moisés Braz, Elmano Freitas e Acrísio Sena.

O deputado José Guimarães, ao entrar nas articulações para o PT ficar com a Primeira Vice-presidência da Assembleia Legislativa, cumpriu uma missão dada pelo Governador Camilo Santana que, nos últimos 30 dias, dedica tempo a administrar a crise na segurança pública com os ataques e incêndios das facções criminosas.

Guimarães é homem de confiança de Camilo e seu grupo no PT é o mais contemplado com cargos na administração estadual. Durante a campanha eleitoral de 2018, Guimarães se irritou com uma declaração do então senador eleito Cid Gomes (PDT).

Cid cobrou um gesto de humildade do PT após ser vaiado em uma manifestação articulada pelo Governador Camilo Santana de apoio à candidatura de Fernando Haddad no segundo turno da disputa pela Presidência da República.

O pedetista chegou a dizer, naquele momento, que, diante das provocações, o PT seria derrotado nas urnas. Guimarães, ao postar mensagem nas redes sociais, defendeu o PT e pregou que, no segundo mandato, o Governador Camilo Santana deveria redefinir as alianças e a base política. Poucos minutos após a postagem, Guimarães apagou a mensagem.

Os rastros das divergências ficaram e se refletiram na composição da equipe de primeiro escalão do segundo mandato de Camilo e, agora, na definição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. O nome de Fernando Santana é consenso no PT, mas não entre os aliados de Camilo e Cid.



MESA DIRETORA – BIÊNIO 2019-2020

Presidente: Sarto Nogueira (PDT)

Primeiro Vice-presidente: Fernando Santana (PT)

Segundo Vice-presidente: Daniel Oliveira (MDB)

Primeiro Secretário: Evando Leitão (PDT)

Segunda Secretária: Aderlânia Noronha (SD)

Terceira Secretária: Patrícia Aguiar (PSD)

Quarta Secretária: Leonardo Pinheiro (PP)

Vogais: Osmar Baquit (PDT), Bruno Gonçalves (PR) e Romeu Aldigueri (PDT)