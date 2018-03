Camilo promete inaugurar Casa da Mulher Brasileira até 12 de abril

Em uma reunião com ativistas que ocupam a Casa da Mulher Brasileira, o governador Camilo Santana (PT) assegurou que o prédio será inaugurado até o dia 12 de abril deste ano. A ocupação acontece desde 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com o objetivo de pressionar o Estado a entregar as chaves da sede que irá abrigar a Delegacia da Mulher e outros órgãos de proteção à mulher. Apesar de ainda existirem pendências por parte do Governo Federal, Camilo afirmou que a inauguração acontecerá mesmo sem a resolução destas questões.

De acordo com a assessoria de comunicação das Coordenadorias Especiais de Políticas Públicas, o que falta no prédio são móveis e aparelhos eletrônicos. A estrutura do edifício está pronta desde 2016. Era da responsabilidade da Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal a construção do prédio, o mobiliário e um repasse de R$ 8 milhões para a manutenção da sede por 24 meses. A partir disso, a casa fica sob gerência do Estado do Ceará, que deve elaborar licitações e contratações que permitam o funcionamento de todos os órgãos que compõem a sede.

Com a resolução do Estado, a ocupação das mulheres acabou. Elas aproveitaram a reunião com o governador para reivindicar outras pautas. O governador se comprometeu também em elaborar um plano de enfrentamento da violência sofrida pela mulher, com um grupo de trabalho que irá discutir as políticas públicas necessárias para proteger a dignidade das mulheres na sociedade.