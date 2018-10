Camilo reúne secretários, faz balanço de ações e projeta cenário com adversidade política

O governador reeleito Camilo Santana (PT) se prepara para enfrentar, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, um cenário político e administrativo adverso na relação com o Governo Federal. Camilo assumiu a linha de oposição e sabe que, mesmo com as declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), segundo as quais terá uma relação institucional com Municípios e Estados, a agenda do Palácio do Planalto dará prioridade aos aliados do novo Governo.

Com essa preocupação, Camilo mobilizou, nesta terça-feira, 30, os secretários e dirigentes de órgãos da administração estadual para uma avaliação sobre as ações e obras que dependem de recursos federais. A ordem, nesse contexto, é agilizar os projetos e atender a exigências do Governo Federal para a liberação de recursos até o final deste ano, com o encerramento da gestão do presidente Michel Temer.

Camilo, ao abrir a reunião do Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (MAPP) do Governo do Estado, no Pavilhão de Eventos da Residência Oficial, no Bairro da Aldeota, em Fortaleza, fez um balanço do ano de 2018, destacou as articulações que vem fazendo em Brasília e deixou transparecer a preocupação com o cenário de incerteza que está chegando.

A movimentação junto aos Ministérios do Governo Federal tem a porta aberta pelo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB). Com as articulações de Eunício, Camilo conseguiu, no final de 2017 e, ao longo de 2018, destravar verbas que estavam retidas para obras importantes no Ceará – como a construção do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, Cinturão das Águas e Anel Viário da Região Metropolitana de Fortaleza.

Em um post em uma de duas redes sociais na manhã desta terça-feira, Camilo reforçou que a reunião foi importante para que se definisse as prioridades do Governo do Estado até o fim do ano e disse que a administração estadual continua trabalhando “por um Ceará cada vez mais forte”.

“Realizamos nesta terça-feira a reunião de Monitoramento de Ações e Programas Prioritários (MAPP). Juntamente com todos os secretários e diretores de órgãos vinculados, fazemos um balanço das ações do Estado e definimos as prioridades até o fim do ano, principalmente algumas obras que são fundamentais para a população. Continuaremos trabalhando cada vez mais por um Ceará ainda mais forte”.

