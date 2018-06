Camilo Santana anuncia mais 700 vagas para agentes penitenciários e inauguração de prisão

O governador Camilo Santana, anunciou a criação de mais 700 vagas para agentes penitenciários aprovados no último concurso. Camilo assinou a mensagem com o projeto de Lei que será enviado para aprovação na Assembleia Legislativa.

O anúncio foi feto nesta terça (26), através de transmissão ao vivo em seu Facebook. Na conversa com os internautas, o governador também adiantou que na próxima quinta-feira (28) será inaugurado um novo presídio no Ceará. Às 14h, o chefe do Executivo Estadual deve estar presente na cerimônia de inauguração do Centro de Detenção Provisória, em Aquiraz.

Camilo não soube dizer ao certo quantas vagas devem haver no novo equipamento, porém, ressaltou que o prédio será importante para desafogar e reduzir a superlotação nas penitenciárias do Ceará. O governador acrescentou que a chamada de novos agentes está diretamente ligada às futuras construções de presídios.

Outro anúncio feito por ele durante a live foi a implantação de mais uma Unidade de Segurança Integrada (Uniseg) na Capital. Na próxima quinta-feira (28), a nova Uniseg será lançada no bairro Jardim das Oliveiras.