Camilo Santana e Izolda Cela são diplomados para o segundo mandato

O governador Camilo Santana e a vice-governadora Izolda Cela receberam na quarta-feira, 19, a diplomação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para o segundo mandato à frente da gestão do Governo do Ceará. A cerimônia foi realizada no Centro de Eventos. Na ocasião, também foram diplomados os senadores Cid Gomes e Luís Eduardo Girão, os 46 deputados estaduais e os 22 deputados federais eleitos nas Eleições de 2018. Presidente do TRE-CE, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidiu a cerimônia de entrega dos títulos para os representantes do Executivo e Legislativo pelos próximos quatro anos.

Camilo Santana chegou ao evento solene acompanhado da primeira-dama, Onélia Santana, e dos filhos. Em entrevista, agradeceu a confiança do eleitorado cearense no seu projeto de governo. O governador enfatizou ainda que seguirá trabalhando com planejamento e investimentos para o Ceará continuar equilibrado e em pleno desenvolvimento.

Pretendo anunciar em breve um conjunto de medidas que fizemos nesses últimos dois meses, tanto do ponto de vista interno do Governo, como de leis aprovadas pela Assembleia Legislativa, a exemplo da reforma administrativa, para que a gente possa entrar o ano de 2019 garantindo que o Estado mantenha o equilíbrio fiscal e sua capacidade de investimento. É isso que desejo para o meu querido Ceará, poder garantir que ele seja o estado que mais investe no país, fortalecer e garantir que a gente possa ter orgulho da nossa Educação, enfrentar o desafio da segurança pública, que nós vamos continuar com muita força nos próximos anos, e garantir que o Estado possa crescer, gerar emprego e melhorar a economia. Esse será o nosso esforço, afirmou o chefe do Executivo.

Camilo Santana garantiu a reeleição ao cargo de governador no pleito realizado no último mês de outubro, com vitória em 1º turno somando 79,95% dos votos válidos no Estado.

Para a vice-governadora Izolda Cela, o momento de renovar o mandato vem acompanhado de muitos deveres a cumprir sob os olhares do povo cearense, a quem todos os eleitos devem prestar contas e corresponder com dedicação.

Duas palavras resumem o que sinto neste momento que a diplomação nos compromete com a nova gestão: compromisso e responsabilidade. É a renovação desses sentimentos para muito trabalho neste lugar tão importante à frente da gestão (estadual). Eu e o governador Camilo (Santana) tivemos uma ampla adesão e afirmação positiva da sociedade. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, sintetizou Izolda.

