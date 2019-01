Camilo Santana: Polícia Militar e Pefoce terão concursos em 2019

Posted on

Em meio à maior onda de ataques criminosos da história do Estado do Ceará, já aflige a população desde o dia 2 de janeiro, Ceará deve ter novos concursos públicos para a Polícia Militar e Perícia Forense do Estado (Pefoce) em 2019.

O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana nesta sexta-feira (25).

“Já tinha anunciado no ano passado um novo concurso da Polícia Civil. Este ano deverei anunciar um novo concurso para a Políca Militar e também para a Pefoce”, disse Camilo durante entrevista coletiva da entrega de 156 novos veículos para a PM.

Detalhes quanto ao número de vagas para o concurso da PM e da Pefoce não foram revelados pelo governador, além de também não ter sido divulgado o mês que o edital sairá.

Polícia Civil

O concurso para a Polícia Civil que prevê o preenchimento de 1.496 vagas para delegado, escrivão e inspetor, ainda está sem banca organizadora, mas o Governo estima que ele ocorra até o final deste ano.