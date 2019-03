Camilo Santana promete construir mais 226 areninhas no Ceará

A previsão para 2019 é a construção de 226 areninhas em todo o Ceará. Os equipamentos têm como estratégia afastar crianças e jovens das drogas e estimular empreendedores locais. Nessa sexta-feira, o governador Camilo Santana inaugurou, em Fortim, Litoral Leste cearense, um desses equipamentos.

Segundo o governador, o espaço vai além de um campo de futebol. “É uma forma de descobrir talentos, envolver a juventude e as crianças“, disse Camilo, que jogou uma partida de futebol junto com moradores. Os secretários das Cidades, Zezinho Albuquerque, e do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, também participaram da inauguração.

Camilo afirmou, ainda, que entregará mais uma areninha e uma escola no centro da cidade. “Tem coisas que não abro mão. A primeira delas é a educação. O Ceará vai continuar sendo o Estado com melhor educação pública do país. Isso é fruto da parceria entre o Governo do Estado, municípios e professores“, ressaltou o gestor.

Areninha de Fortim

A areninha de Fortim ficará a cargo de oito membros do Comitê Gestor, que precisarão se responsabilizar pela gerência do local. A estrutura teve um investimento de R$ 254.727,32.



O equipamento foi construído em um terreno cedido pela prefeitura. A areninha conta com alambrados, campo de gramado sintético, iluminação, vestiários e urbanização.