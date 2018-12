Camilo Santana toma posse nesta terça-feira

O Governador do Ceará, Camilo Santana, toma posse para o segundo mandato de seu governo nesta terça-feira, 1, as 14hs. A solenidade acontece em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Camilo Santana, governará o Estado por mais 4 anos (2019 – 2022), e como já falou em entrevistas e em sua campanha eleitoral, pretende dar continuidade aos trabalhos já iniciados e pôr em pratica outros projetos.

O petista foi reconduzido ao Palácio da Abolição com quase 80% dos votos e derrotou o adversário direto na briga, General Theophilo, então no PSDB.

Além de Camilo, tomará posse no mesmo dia, os 46 deputados estaduais que integram a Assembleia Legislativa do Ceará.

Dos campeões de votos para a Assembleia, estão dois estreantes em disputas: André Fernandes, do PSL, com 109.742, e Queiroz Filho, do PDT, com 103.943 votos válidos.