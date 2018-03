Camilo se reúne com cúpula da segurança para intensificar ações contra violência

Compartilhar no Facebook

O governador Camilo Santana reuniu, na manhã desta terça-feira (27), todos os comandantes das Áreas Integradas de Segurança (AIS) do Estado em encontro na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Na ocasião, Camilo avaliou as estratégias de combate à criminalidade, o reforço de ações nos últimos dias e definiu detalhes da Operação Semana Santa 2018.Entre os pontos destacados, foram alinhadas as ocupações de espaços estratégicos, o acompanhamento de corredores de ônibus e o reforço operacional de batalhões especializados como o de Polícia de Choque (BPChoque), o de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e dos helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), que têm ampliado ações, em especial durante os voos noturnos, por meio das câmeras infravermelhas.

Na mesma linha, o governador reforçou a determinação de aumentar os efetivos nas ruas com a autorização, já implementada desde domingo, para o pagamento de horas extras aos policiais militares de folga. “A minha determinação é a polícia intensificar cada vez mais suas ações. O trabalho de Inteligência tem atuado e já conseguiu antever muitas ações, com a prisão de criminosos e apreensão de armas”, destacou. Além da cúpula da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a secretária da Justiça e Cidadania, Socorro França, também participou do encontro.

Operação Semana Santa

O feriado de Semana Santa no Estado terá o reforço de atuação diária de 1.680 profissionais de segurança exclusivos para resguardar todo o Ceará. Serão policiais militares, civis, bombeiros e peritos forenses destacados para todo os pontos do Estado. Delegacias terão esquema de plantão diferenciado, em especial nas principais cidades do Interior.

Os 1.680 profissionais destacados reforçam o policiamento já aplicado na Capital e no Interior, sem a diminuição do efetivo habitual. A Operação Semana Santa já possui gabinete estratégico montado. A atuação nas ruas começa às 18 horas de quinta-feira (29) e segue até às 6 horas de segunda-feira (2).

Com informação do Governo do Estado do Ceará