Camilo tenta encontrar caminhos para convocação de Aníbal e Gorete Pereira

O governador Camilo Santana (PT) começa o mês de abril buscando caminhos para viabilizar a convocação dos suplentes à Câmara Federal, Gorete Pereira (PR) e Aníbal Gomes (DEM). Camilo assumiu o compromisso de ajudá-los porque, em 2018, Gorete e Aníbal o apoiaram nas articulações para agilizar a liberação de recursos da União para o Estado do Ceará. Gorete articulou, também, a entrada do PR na aliança com o PT e o PDT em apoio à reeleição de Camilo.

Camilo decidiu, na semana passada, enviar projeto à Assembleia Legislativa com mudanças no papel e na nomenclatura de algumas secretarias de Estado. As mudanças estão sendo entendidas como uma tentativa para atrair dois deputados federais para cargos no primeiro escalão, que passam a ser definidas como Secretarias e mão mais como assessorias especiais. O projeto, com essas mudanças, está sendo apreciado e poderá ser votado até a próxima sexta-feira (5), na Assembleia Legislativa.

O deputado federal José Airton Cirilo, do PT, chegou a ser convidado para um desses cargos, mas o rejeitou porque a assessoria especial não dava a visibilidade que uma secretaria proporciona. Se José tivesse aceito o convite, a vaga na bancada federal seria aberta para a suplente Gorete Pereira.

A mensagem do Poder Executivo, enviada à Assembleia Legislativa, dispõe, também, sobre a transferência do gerenciamentos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) do âmbito da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), que tem o comando da ex-procuradora de Justiça, Socorro França, para a Secretaria do Planejamento.

O Fecop tem um longo braço de atuação social nos municípios mais pobres. Com essa mudança, o deputado federal Mauro Filho seria atraído para voltar ao Planejamento. Se aceitar o convite do Governador Camilo, Mauro abre a vaga na Câmara para o suplente Aníbal Gomes.

As dificuldades para atender aos dois aliados começaram logo após o resultado da eleição de 2018 e as primeiras movimentações para acomodar aliados na administração estadual. Camilo convidou o deputado federal eleito Mauro Filho (PDT) para a Secretaria de Planejamento, o que possibilitaria a convocação do suplente Aníbal Gomes à Câmara Federal. Mauro assumiu o cargo no dia primeiro de janeiro de 2019, decidiu, porém, tomar posse em Brasília e, após dois meses, permanece na Câmara.