Camilo terá Izolda como vice e apoiará Cid para o Senadp

O governador Camilo Santana terá novamente como sua companheira de chapa a atual vice-governadora Izolda Cela (PDT) na disputa pela reeleição. A postura de Izolda durante o atual mandato e seu trabalho a frente do Ceará Pacífico pesaram na decisão, além da simpatia de seu nome na base e pelos demais partidos aliados.

A vaga para o Senado ficou mesmo com o ex-governador Cid Gomes. Como o PT decidiu não ocupar a segunda vaga para o Senado, abriu a possibilidade de apoio informal de Camilo à candidatura de Eunício Oliveira, fato este rejeitado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes. A coligação denominada “Com a Força do Povo” será homologada no próximo domingo, dia 5.

Ao todo Camilo conta com 24 partidos na sua coligação. Na disputa proporcional, os partidos farão blocos para as disputas para deputado estadual e federal.