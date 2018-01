Camilo veta repasse de verbas para festas de Carnaval

Compartilhar no Facebook

Através de decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (19), o governador Camilo Santana resolveu proibir o repasse de recursos para patrocínio e apoio de festas de Carnaval.

A justificativa é que há necessidade de se priorizar áreas com problemas recorrentes, de atendimento emergencial, que afetem mais diretamente a vida da população cearense. Esse é o quarto ano seguido que o Governo do Estado veta repasses para as festas carnavalescas.

O decreto esclarece que o não repasse não será aplicado nas despesas relacionadas a atividades desenvolvidas no âmbito do Sistema Estadual de Cultura (SIEC), como Edital Carnaval Ceará 2018, que distribuirá R$ 1.189.000,00 para atrações como bandas, maracatus, escola de samba e afoxés.